"Soy puta pero no lo romantizo": trabajadora sexual hace clases de escritura en pandemia

La argentina Nina León sostuvo que le preguntaba "al cliente o a la clienta si me permitía un espacio del tiempo que me había pagado" para escribir.

16.08.2021

Nina León tiene 34 años y se define como "trabajadora sexual, puta, prostituta y meretriz". Arrienda un departamento en Nueva Pompeya, Argentina, tiene una hija que va al jardín y tiene pasión por la escritura, la cual convirtió en trabajo por la pandemia.

La mujer explicó a TN que "la situación mutó bastante desde el año pasado hasta acá. Estaba acostumbrada a hacer encuentros en general y no tanta virtualidad. Eso me agotó, me generaba dudas que algo pudiera viralizarse. Me causaba mucha ansiedad tener que estar pendiente del celular todo el tiempo para vender mi material, pero había que trabajar igual porque los telos estaban cerrados".



"Y nosotras, las trabajadoras sexuales, no queríamos exponernos por dos cuestiones: primero por la salud y también por la situación violenta se podía llegar a vivir si íbamos a domicilio. Ya sabíamos que varias compañeras lo habían hecho y recibieron denuncias por violar la cuarentena, o algunos clientes se aprovechaban de eso para no pagarles después”, relató.

Nina es autora de 'Puta poeta', un poemario que publicó durante 2019 y que volverá a presentar en octubre de este año, donde relata sus vivencias como trabajadora sexual. "Me ayudó más allá de las ventas. Gracias a esto me animé a dar talleres de escritura, relacionados principalmente con lo erótico. Allí distinguí las ansiedades de las personas y que la escritura sirve para canalizarlas. Fue también parte de lo que comencé a hacer para sobrevivir a la pandemia”, sostuvo.

Además, explicó que desde pequeña tuvo diario de vida, pero a los 16 años dejó de hacerlo debido a que su madre lo leyó. "Sentí que había violado mi privacidad. Me enojé y dejé de hacerlo", sostuvo. Pero, retomó la práctica a los 25, cuando se anotó en un taller.

Sobre la forma en que llegó a incluirlo en el trabajo sexual, relató que "cuando entraba al hotel me pasaba que quería escribir, era más fuerte que yo. Le preguntaba al cliente o a la clienta si me permitía un espacio del tiempo que me había pagado para poder hacerlo. Esa práctica me posibilitó pensar en el 'sexo literario' como servicio sexual, porque con el correr del tiempo, a algunos que estaban interesados, también los fui invitando a escribir en el telo, y se enganchaban al punto de seguir haciéndolo también afuera. Leerlos después —la mayoría escribía autobiográfico— me enseñó a no ser prejuiciosa".

Junto con ello, fue consultada por si siente temor de que pueda pasar algo cuando se encuentra con una persona por primera vez, a lo que respondió que "si tuviera que estar pensando en esas situaciones no saldría a trabajar directamente, o no me dedicaría a defender el trabajo sexual. Las situaciones violentas las viví en todos los trabajo que tuve. Psicológicas sobre todo. Sé que me pueden llegar a violentar por ser mujer, no por ser trabajadora sexual. Soy puta pero no romantizo lo que hago, soy consciente de que siendo mujer me pueden pasar cosas adentro o afuera de un telo".

Finalmente, Nina indicó que se encuentra "haciendo menos encuentros sexuales" y que trabaja en un segundo libro