Su historia se viralizó: bombero fue a una plaza para rendir examen tras combatir incendios

12.10.2021

Un amigo le tomó la foto y se viralizó. Así se conoció la historia del bombero Lucio Malatini, de 24 años, quien concurrió a sentarse en el banco de una plaza en Argentina para rendir un examen para la universidad luego de combatir incendios.

El voluntario, indica TN , cursa 4° año de la carrera de Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba y debía rendir un examen online de Fruticultura. Sin embargo, con el trabajo no se había dado cuenta de que casi no le quedaba tiempo para comenzar la prueba.

Debido a que se encontraba en la cima de una montaña, no tenía señal para celular, por lo que decidió bajar al pueblo de Caminiaga en busca de conectividad. Para mala fortuna, tampoco había Wi-fi.

Según relató al medio citado, "empecé a preguntarle a la gente del lugar, en las casas, y me dijeron que solo había Wi-fi en la plaza del pueblo. Entonces me fui para allá, pero mi celular se había quedado sin batería”.

“Entonces, un compañero me presta su teléfono. Y finalmente me pude conectar. Estaba un poco lenta la conexión, pero pude rendir y me fue bien”, sostuvo luego.

El certamen lo pudo rendir sentado en una banca de la plaza del pueblo y, aunque empezó con 15 minutos de retraso, pudo finalizarla. Un compañero le tomó una foto mientras daba el examen y lo subió a redes sociales. Su historia se viralizó rápidamente.

“Me sorprendí por la repercusión. Mi compañero me sacó la foto y la subió a las redes. Cuando pude recargar la batería vi que tenía un montón de notificaciones y la historia se hizo viral”, sostuvo Lucio, quien agregó que “es un reconocimiento a los bomberos voluntarios de todo el país, a los chicos que estudian y trabajan. Somos personas normales y nos gusta ser bomberos”.

El joven es voluntario desde los 12 años y formalmente ingresó al cuerpo a los 18. Como se mudó a Córdoba para estudiar Agronomía, relató que a veces se le complica realizar las guardias, aunque "por la pandemia las clases eran virtuales y podía quedarme en General Deheza. Y si no, cada fin de semana que tengo libre, me vengo”.

“Voy a volver al pueblo y voy a seguir siendo siempre bombero voluntario”, concluyó.