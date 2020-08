Su sueño es "tener una familia": La súplica de un niño para ser adoptado que conmueve a todo el mundo

24horas tvn

21.08.2020

Jordan tiene 9 años y es un niño del estado norteamericano de Oklahoma que ha estado en hogares de crianza temporal durante seis años. Pero para su suerte las cosas han cambiado luego que se viralizara un video donde pide ser adoptado.

Jordan, contó a distintos medios de comunicación norteamericanos que “Simplemente me gustaría tener una familia a la que llamar mamá y papá, o simplemente mamá o simplemente papa”.

Tras conocerse su historia y su gran deseo de tener una familia, han sido miles las solicitudes que han llegado para obtener su custodia total. Ciento de personas son las que quieren que el niño de 9 años forme parte de su familia, pero existen ciertas especificaciones que se deben cumplir para que Jordan sea adoptado.

Su futura familia tiene que ser de Oklahoma, ya que su hermano, que ya fue adoptado recientemente, vive en esa ciudad y no quiere separarse demasiado de él para no perder el contacto.

Según informó CNN Internacional, el departamento de adopciones de la ciudad ya ha recibido aproximadamente mil solicitudes de adopción para Jordan. A pesar de esto, el departamento se encuentra estudiado a las familias según su protocolo, para que el pequeño llegue a una familia cerca de su hermano y feliz.

Jordan que conmovió a gran parte de Estados Unidos luego de contar su deseo de tener una familia, actualmente está viviendo en una casa de grupo a la espera de su adopción.

La portavoz de la agencia de adopción, Casey White informó que "Realmente necesita una familia muy comprensiva, una familia que tenga bastante experiencia en la crianza de los hijos y en la crianza de un niño que experimentó un trauma".

Muchos destacan la fortaleza del menor de edad, quien a pesar de querer encontrar a una nueva familia, se preocupa de dejar claro que quiere estar cerca de su hermano menor, para seguir siendo parte de su familia y verlo crecer.

JUST ONE WISH: Jordan, a 9-year-old from Oklahoma who’s spent six years in foster care, was asked for three wishes; he said he had only one – a forever family – and tonight, he’s one step closer to his wish coming true. @DavidMuir reports. https://t.co/sPZgOGsi0W #AmericaStrong pic.twitter.com/b9hhBkn5BV