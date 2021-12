Suiza elimina trámites judiciales y médicos para cambiar sexo en el registro

El trámite estará abierto a toda persona mayor de 16 años y no se requerirá diligencias judiciales o médicas para cambiar el sexo que figura en su registro.

31.12.2021

Desde el 1 de enero, una persona en Suiza podrá cambiar el sexo que figura en su registro civil a voluntad, sin necesidad de trámites judiciales o médicos, lo que pone al país en la vanguardia de Europa en este sentido.



Suiza será junto a Irlanda, Bélgica, Portugal o Noruega uno de los pocos países donde el cambio de sexo no requerirá procedimientos administrativos complejos, diagnósticos médicos o tratamientos con hormonas.



El trámite estará abierto a toda persona mayor de 16 años (los menores de esa edad necesitarán un permiso de su tutor legal), que podrán cambiar el sexo y el nombre de su registro pagando únicamente 75 francos (72 euros).



El cambio de sexo en el estado civil no tendrá efectos en los matrimonios o uniones de hecho ya existentes.