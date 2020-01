Sujeto ataca con cuchillo a varias personas en París dejando un fallecido y varios heridos

24Horas.cl Tvn

03.01.2020

Un hombre atacó este viernes a varias personas en un parque de la localidad de Villejuif, al sur de París, donde acabó con la vida de un hombre y dejó dos heridos, uno de ellos de gravedad, antes de ser abatido por la policía.



La Policía judicial del departamento de Val-de-Marne investiga ahora las circunstancias del crimen, que no ha sido de momento calificado de terrorista, y se ha mostrado especialmente prudente a la hora de compartir información sobre el agresor.



ATAQUE ALEATORIO



Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.00 hora local (13.00 GMT) en un parque de Altos de Bruyères, en Villejuif, según anunció a través de Twitter la Prefectura de Policía, que pidió a la ciudadanía evitar la zona a causa de una "intervención de las fuerzas del orden".



El agresor, que según algunos testigos iba descalzo durante el ataque, fue neutralizado por los agentes en la zona de L'Haÿ-les-Roses. La fiscalía de Créteil confirmó su muerte poco después.



La fiscal de Créteil, Laure Beccuau, indicó horas más tarde desde el lugar del ataque que la prioridad es identificar al agresor y recoger el testimonio de las víctimas y de un "número importante" de testigos.



"Lo que sí podemos confirmar es que, en su periplo, el agresor trató de atacar a otras víctimas que consiguieron esquivarlo, pero desafortunadamente sí logró alcanzar a tres personas, una de las cuales ha fallecido", dijo Beccuau.



El alcalde de la localidad de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, declaró en la cadena BFM TV que, tras el ataque en los jardines, el sospechoso trató de huir a un centro comercial de dicha ciudad, donde "visiblemente tenía la intención de continuar con la agresión".



A última hora de la tarde del viernes, las autoridades no habían hecho pública la motivación del atacante. La fiscalía antiterrorista no se ha hecho cargo de la investigación hasta el momento.



PRUDENCIA EN LAS INSTITUCIONES



Hasta el lugar del ataque se desplazó inmediatamente el secretario de Estado del ministerio del Interior, Laurent Nuñez, así como Beccuau, el fiscal nacional de antiterrorismo Jean-François Ricard y el prefecto de la Policía de París Didier Lallement.



Nuñez alabó la rápida intervención de la policía, que fue alertada por la llamada de varios testigos y que permitió evitar "un acto aún más mortífero".



La prudencia de las instituciones contrastó con las tempranas declaraciones realizadas a los medios en los ataques sucedidos durante 2019, donde la precipitación del ministro del Interior, Christophe Castaner, dio lugar a errores en el número de fallecidos o en las propias motivaciones del agresor.



UNA VÍCTIMA MORTAL



Varios medios de información franceses identificaron a la víctima mortal como un hombre de 56 años que paseaba con su mujer cuando el agresor se acercó a ellos.



El hombre trató de proteger a su mujer y fue encontrado por los servicios de emergencia en estado de parada cardiorrespiratoria.



Los otros dos heridos son un hombre, hospitalizado en estado grave, y una mujer, que tenía heridas superficiales de arma blanca en el cuello.



Otros testigos, especialmente algunos vecinos que practicaban deporte en la zona, fueron también atacados pero consiguieron escapar al ataque.



OTROS ATAQUES



En 2019, la fiscalía antiterrorista fue interpelada en tres casos: una agresión con cuchillo en marzo por parte de un detenido radicalizado contra dos vigilantes de una prisión, un ataque con un paquete trampa frente a una panadería en Lyon y el asesinato de cuatro policías en la Prefectura de París por parte de un compañero radicalizado, si bien la investigación no ha podido establecer aún sus motivaciones.



En 2017 y 2018, varios ataques terroristas siguieron este modo de proceder mediante un cuchillo, uno en mayo de 2018 en el centro de París en el que murió una persona, y también el año previo en Marsella, donde un individuo acuchilló a muerte a dos chicas jóvenes en la estación de trenes.



El próximo martes 7 de enero se cumplen cinco años del atentado contra la redacción del semanario satírico "Charlie Hebdo", donde 12 de sus colaboradores fueron asesinados y otros 11 resultaron heridos.

Fuente: EFE