Sujeto atropelló a niña de 10 años, la mató y se dio a la fuga en Argentina

04.01.2022

Una niña de 10 años murió en Argentina luego de ser atropellada por un motociclista, que tras arrollar a la pequeña se dio a la fuga.

Según informó TN , Morena caminaba por la vereda junto a su abuela y tía en la localidad de Merlo, al volver de la iglesia. Cuando cruzaron la calle, la pequeña fue arrollada por una moto que era conducida un hombre y llevaba a una mujer como acompañante.

Maximiliano, uno de los tíos de la niña, expresó sobre cómo se registró el atropello que “cruzaron como corresponde y la moto ni siquiera respetó el asfalto. Vino a los chapazos y levantó la moto como hacen los pibes ahora. La levantó y dejó el cuerpito ahí”.

Luego del impacto, quienes iban en la motocicleta cayeron al piso, aunque rápidamente “se volvieron a subir a la moto y se fueron”.

El atropello provocó que se desprendiera la patente del vehículo, y las autoridades trabajan para identificar a los ocupantes. Posteriormente, una mujer ingresó lesionada hasta un hospital, y tras ser interrogada se estableció que era la acompañante del hombre que arrolló a la niña.

"Yo no lo califico como accidente de tránsito. Es un asesino que mató a una criatura, que se dio a la fuga y no la asistió. Una persona que chocó a una criatura no tiene perdón de Dios. Ni a un pobre animalito se lo deja tirado como dejaron a mi sobrina”, añadió el familiar.