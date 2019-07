Superó 52 sesiones de quimioterapia: Niña de 9 años celebra haber ganado la batalla al cáncer

24Horas.cl Tvn

25.07.2019

Delfina es una niña de 9 años que vive en Tucumán, Argentina, a quien le diagnosticaron hace un año un linfoma de Burkitt del tipo no Hodkin, un cáncer en la sangre potencialmente mortal, el cual avanza rápido cuando afecta a los niños.

Los padres de la niña tenían un negocio de hostelería, el cual les quitaba mucho tiempo por lo que decidieron cerrarlo para así poder acompañar a la pequeña en todo su tratamiento.

Luego de 52 sesiones de quimioterapias, decenas de consultas, estudios y tratamientos, Delfina logró vencer el cáncer, pese a lo negativo que se veía el pronóstico.

Mayra, la madre de la niña, habló con el Clarin para contar la historia por la que tuvo que pasar la pequeña: “Al principio, veía a un médico o un enfermero y, sin siquiera saber si la iban a verla a ella, comenzaba a llorar; le costó tomar confianza”.

“La primera vez que me ingresaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada; pero después me acostumbré a los doctores y a las inyecciones. Ya no lloro cuando me sacan sangre", se sinceró Delfina ante el medio.

Los padres decidieron crear una página en Facebook llamada "Todos por Delfi" la cual ya cuenta con cerca de tres mil personas, quienes han vivido junto a la familia, la enfermedad de la menor, fanpage que utilizaron para dar las buenas noticias: Delfina había vencido el cáncer.

En la misma plataforma, la familia se ha dedicado de compartir el avance y evolución de la niña, quien no pierde el encanto y sigue mostrando su amor y preocupación hacia sus padres.