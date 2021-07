Se reportan cuatro heridos: Suspenden un partido de béisbol en EE.UU. por tiroteo fuera del estadio

Agencia EFE

17.07.2021

El partido de béisbol que jugaban en la noche del sábado los Washington Nationals contra los San Diego Padres tuvo que ser suspendido por un tiroteo fuera del estadio, que ha dejado al menos cuatro heridos de bala, de acuerdo a la policía de la capital estadounidense.



Los propios Washington Nationals confirmaron el tiroteo en Twitter después de que por las redes sociales circularan vídeos grabados por los asistentes al partido y en los que se veía a gente corriendo, además de oírse lo que aparentemente eran múltiples disparos.

En cuanto los organizadores del partido supieron lo que estaba ocurriendo, los jugadores salieron del campo y los espectadores intentaron ponerse a cubierto, según muestran las imágenes.

You can hear the gunshots just as the broadcast cuts away pic.twitter.com/tBmbZaR3GB

Según el diario The Washington Post, cuando la megafonía del estadio avisó del incidente, algunos espectadores asustados corrieron al centro del campo porque creían que estarían a salvo allí, pero los guardias de seguridad en seguida los enviaron de vuelta a las gradas.



En un comunicado, colgado en Twitter, los Washington Nationals avisaron de que el partido se había suspendido y se retomará mañana domingo a las 13.05 hora local.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.



It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y