Suspenden vuelos de salida del aeropuerto londinense de Heathrow tras detectarse un dron

Agencia AFP

08.01.2019

El aeropuerto londinense de Heathrow, primero de Europa en número de pasajeros, anunció el martes que anuló los vuelos de salida tras detectarse la presencia de un dron, tres semanas después de una fuerte perturbación del tráfico aéreo en Gatwick por la misma razón.

El aeropuerto había anunciado la suspensión de los vuelos de salida por precaución, pero después informó que se reanudaron.

"Respondemos al señalamiento de la presencia de un dron en Heathrow y trabajamos estrechamente con la policía londinense para impedir cualquier amenaza a la seguridad operativa. Por precaución, suspendimos las salidas mientras se investiga", anunció el aeropuerto en su cuenta Twitter.

