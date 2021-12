“Tal vez no queda muy elegante”: médico entró al quirófano con uniforme de carnicería

24Horas.cl Tvn

03.12.2021

Polémica ha generado un hospital de Argentina luego de que se viralizara la imagen de uno de los médicos del recinto con un uniforme clínico auspiciado por una carnicería.

Según consigna TN , la inédita situación se registró en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y fue dada a conocer mediante redes sociales por uno de los mismos doctores del recinto, quien publicó con ironía "lindos trajes del hospital regional".

Además, el profesional cuestionó que "da bronca que se llenen la boca hablando y gastando plata en actos políticos en lugar de poner la plata donde realmente hace falta. El día que los políticos se tengan que atender obligatoriamente en los hospitales públicos, tal vez esto mejore. Triste esta realidad”.

Luego del escándalo que generó la imagen en la comunidad, el doctor conversó con El Comodorense Radio , en donde afirmó que su mensaje lo publicó "porque la situación era bizarra, pero no pensé que iba a tener esta repercusión”.

"Le agradezco el gesto de la carnicería por la donación, pero si nos ponemos a pensar, todos somos contribuyentes, y con nuestros aportes no deberíamos necesitar que nadie done nada. Todos los insumos deberían estar. No estoy en contra de la dirección del hospital, ni de los directivos que cumplen una función como yo y hacen con la plata que les dan lo que pueden”, agregó.

Respuesta del hospital

En tanto, el director del hospital, Eduardo Wasserman, explicó a ADNSur que la carnicería llegó al centro médico con la donación. “Tal vez no queda muy elegante que salga con el ambo en el quirófano con la publicidad de una carnicería, sin desmerecer la labor del uno y el otro. Pero son decisiones personales”, indicó.

“El presupuesto se está terminando y necesitamos un respiro para poder finalizar este 2021 (...) Hay que ser precavidos, más allá de las situaciones claras de emergencia. Por eso, hay que ordenar los servicios previamente y también los pedidos que se hacen, más sabiendo lo achicado del presupuesto. Así vamos armando los servicios y es una demanda permanente que ha aumentado con respecto a las cirugías. Eso demanda más cantidad de insumos”, concluyó.