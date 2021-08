Talibanes garantizan a EE.UU. que dejarán pasar a civiles al aeropuerto

Agencia EFE

17.08.2021

Estados Unidos aseguró este martes que recibió garantías de los talibanes de que permitirán el paso seguro al aeropuerto de Kabul de los civiles que quieran abandonar Afganistán, tras la toma de la capital por parte de los insurgentes.



Así lo indicó Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una rueda de prensa, en la que también reconoció que muchas de las armas y equipos de defensa estadounidenses en Afganistán han caído en manos de los talibanes.



"Los talibanes nos han informado de que están preparados para proporcionar un paso seguro de los civiles al aeropuerto, y nuestra intención es asegurarnos de que cumplen ese compromiso", afirmó Sullivan.

La Casa Blanca cree que esa garantía podrá mantenerse al menos "hasta el 31 de agosto", cuando Washington planeaba culminar el proceso de retirada de sus tropas, pero todavía negocia con los talibanes sobre el "calendario exacto" para "sacar al mayor número de gente" del país "de la forma más eficiente", añadió Sullivan.



Si los talibanes no cumplen con ese compromiso, Estados Unidos se reserva el derecho de responder con "el peso completo de la fuerza militar estadounidense", advirtió después la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en declaraciones a la prensa.



Unas horas antes, el Pentágono había confirmado que sus comandantes en Kabul estaban en comunicación con los jefes talibanes para garantizar la seguridad del aeropuerto de la capital afgana, donde se vivieron escenas de caos el domingo y el lunes, mientras comenzaban las evacuaciones.

Sullivan no quiso aclarar si los 7.000 soldados estadounidenses que Biden ha ordenado enviar a Afganistán se quedarán en la capital afgana más allá del 31 de agosto, en el caso de que aún queden ciudadanos de EE.UU. o de países aliados por evacuar.



"No voy a pronunciarme sobre temas hipotéticos", dijo al respecto.



Preguntado por si Estados Unidos reconoce a los talibanes como el Gobierno legítimo en Afganistán, Sullivan respondió que es "prematuro" responder a esa cuestión, porque la situación en el país es "caótica" y ni siquiera se ha establecido todavía una "autoridad gubernamental".



Sin embargo, añadió que "dependerá de los talibanes demostrar al resto del mundo quiénes son y cómo planean proceder" en su liderazgo del país y su relación con el mundo, aunque "su historial no ha sido bueno" hasta ahora.

Sullivan mencionó las "sanciones", la "condena internacional" y otros mecanismos de "aislamiento" como herramientas a las que podría recurrir Estados Unidos si los insurgentes no respetan, por ejemplo, los derechos de las mujeres.



El asesor de Biden reconoció que, aunque EE.UU. no tiene claro "adónde ha ido cada artículo de material de defensa" estadounidense en el país, "una cantidad importante ha caído en manos de los talibanes".



"Y obviamente, no parece que nos los vayan a devolver voluntariamente", agregó.



Sullivan reconoció que las imágenes de desesperación de los últimos días en el aeropuerto han sido "devastadoras", pero defendió la ejecución del plan de retirada estadounidense, al opinar que no se puede "evitar" que haya "escenas de caos" cuando "se termina una guerra civil".