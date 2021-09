Talibanes prohibirán a mujeres practicar deportes para que sus cuerpos "no queden expuestos"

Según indicó un integrante de los combatientes, "el Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes".

09.09.2021

Los talibanes anunciaron que a las mujeres de Afganistán se les prohibirá que practiquen deportes —incluido el cricket—, buscando evitar que sus cuerpos "queden expuestos".

En entrevista con SBS , el subjefe de la comisión cultural talibana, Ahmadullah Wasiq, sostuvo que “no creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que deban hacerlo".

"En el cricket, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas“, indicó.

Según indicó The Guardian , los dirigentes del cricket de Afganistán indicaron que no se les ha reportado la decisión oficialmente, aunque algunas mujeres han denunciado que recibieron amenazas de los combatientes.

El peor país para las mujeres

Durante el régimen talibán, uno de sus portavoces llegó a declarar que “la cara de una mujer es una fuente de corrupción”.

Un estudio de ONU Mujeres denominó la segregación sistemática de la sociedad afgana como un “apartheid de género”, pues las mujeres no podían trabajar, ni estudiar a partir de los 8 años o salir al balcón de su casa sin un hombre. Ninguna chica debía hablar en voz alta o reír en la calle, ya que ningún extraño debía escuchar la voz de una mujer.

Afganistán ya era en 2011 el peor país donde una mujer podía vivir, según una encuesta de la fundación Thomson Reuters, y ahora todo indica que la situación para ellas solo va a empeorar.



Es la diferencia de ser mujer en un país con libertades o sin ellas, la suerte de estar protegida por un Estado o despertarte un día en una enorme cárcel de mujeres.

Prohibiciones

La Organización Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Rawa) elaboró una lista de algunas de las restricciones que impuso el régimen talibán durante sus años en el Gobierno (1996-2001), las que podrían volver a regir.