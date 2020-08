"Tengo 16 años, necesito comer": un ladrón pidió disculpas a los vecinos que lo detuvieron

24horas tvn

06.08.2020

Un adolescente de 16 años fue atrapado por los vecinos de González Catan, Argentina, luego de que este intentara robar un celular a una trabajadora de una panadería de esa zona.

La violenta secuencia quedó grabada en un video, así como también el pedido de disculpas del ladrón, informó el medio argentino TN.

“Necesito comer, es la primera vez que robo”, se puede escuchar en el video, donde el sujeto está contra una reja. A pesar de que este pidiera disculpas por lo que hizo y varios de los vecinos entendiera lo que estaba pasando, uno de ellos llevó la represalia contra él a otro nivel a pesar de que este ya estaba reducido por los otro vecinos.

“¿Por qué me estás pegando?, si yo no hice nada” le dice el joven al Señor que le pegó una patada, y agregó que “No me peguen, no quiero hacer nada malo, les pido ayuda, les pido disculpas”. En estas mismas imágenes se le puede ver como esta llorando y justifica que es la primera vez que incurre en un delito.

Otros vecinos tambien lo repudian poor su manera de actuar justificando que a los 16 años ya no es un niño y que no por ser menor de edad debe robar.

La policía del lugar, llegó minutos después de los sucesos y trasladaron al joven a la comisaría, donde luego fue dado de libertad bajo el cuidado de su madre ya que es menor de edad. El joven solo fue notificado con causa de robo simple.