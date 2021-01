"Tengo fervientes ganas de vivir": Doctor que pospuso su boda para trabajar en la pandemia es ingresado a la UCI por COVID-19

24Horas.cl Tvn

20.01.2021

A fines de mayo de 2020, la historia de dos médicos de Ecuador se hizo viral luego de que compartieran una imagen en uno de los días que sería el más importante de su vida, como lo es su boda, trabajando para contener la pandemia.

En la imagen, David Vallejo y Mavelin Bonilla sostenían un letrero en el que decían "hoy era el día de nuestra boda, pero en su lugar estamos trabajando por ti. Cuídate, no bajes la guardia".

La pareja había conversó con El Comercio en donde David comentó que Mavelin "tenía comprado hasta el vestido" y que él estaba buscando uno. Además los propios compañeros del hospital les pedían que no los sacaran de la lista de invitados para este 2021. "Por eso publicamos el post. Queremos que sepan que la decisión de casarnos sigue en firme. No, el COVID-19 no nos ha separado".

Hoy era un día muy especial para ambos, en vez de eso nos encontramos brindando nuestro grano de arena en esta pandemia, y hacerlo junto a la persona que amas es muy especial. #amorentiempodecovid19 @IESSHQSur @teleamazonasec @elcomerciocom @LoroHomero @CNNEE pic.twitter.com/Ay60E23sTb — David Vallejo Terán (@VallejoTeran) May 25, 2020

La publicación fue ampliamente difundida en el país sudamericano para generar conciencia del virus en la población y hoy por hoy, esta ha tomado una carga aún mayor luego de que David, de 27 años ingresara a la Unidad de Cuidados Intensivos del recinto donde trabaja. el Hospital del IESS Quito Sur.

Según consigna el mismo medio, el joven médico desarrolló síntomas graves derivados del SARS-CoV-2 por lo que debió ser internado en dicha unidad, no sin antes lograr escribir una pequeña carta en un papel.

"Cuando tuve la oportunidad de trabajar de la mano con el doctor Mauricio Cabrera en la UCI, me enseñó que a los pacientes intubados debemos darle identidad. Soy el doctor David, tengo fervientes ganas de vivir la vida", dice en una primera parte.

Más adelante continua señalando que quiere cumplir sus sueños, "Casarme con la mujer que amo (Mave), construir una familia, este año voy a viajar a España para hacer el MIR y concursar por mi residencia, sé que harán lo mejor".

El doctor, fiel a su estilo, terminó el pequeño texto escribiendo "mantén tu asepsia y antiasepsia. Lávate las manos. Gracias por el esfuerzo".

Se acuerdan de los médicos q postergaron su boda por atender pacientes Covid, el Dr David se encuentra hoy en UCI del hospital IESS SUR intubado.

Esta fue la última carta que escribió antes de ingresar dirigida a los médicos que van a dar todo de su parte para sacarlo adelante. pic.twitter.com/MCKeIB2yzb — Eugenio Médico Y Meme (@MedicoYMeme) January 18, 2021

Tras esto, desde la Asociación de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (institución donde estudió), le dejaron un saludo de agradecimiento por su trabajo y fuerza en estos momentos difíciles.