"Tenía miedo": Aseguran que ucraniana derribó dron ruso con un frasco de tomates en conserva

07.03.2022

Una mujer ucraniana residente de Kiev, capital de Ucrania derribó un dron ruso con un frasco de tomates en conserva desde el balcón de su edificio.

La ucraniana fue llamada "Elena" con el fin de resguardar su seguridad y aseguró que visualizó algo extraño y entró en desesperación cuando se dio cuenta que era un dron, al parecer, ruso. "Tenía miedo. ¿Qué pasa si me empiezan a disparar?”, declaró la mujer en una entrevista consignada por Clarín.

La historia se hizo conocida a través de redes sociales por Lyubov Tsybulskaya, una reconocida especialista en detectar falsas noticias y jefa del Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información.

"En Kiev, una mujer derribó un dron ruso desde un balcón con un tarro de pepinillos", escribió Lyubov.

Sin embargo esta información fue corregida por la propia especialista ucraniana, asegurando que "nuestros medios encontraron a esa señora. La historia está probada, con una pequeña corrección: eran tomates en conserva".

