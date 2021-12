Tenía que trabajar en Navidad: familia armó mesa para cenar juntos en estación de servicio

24Horas.cl Tvn

27.12.2021

La familia de un funcionario de estación de servicio que tenía que trabajar para Nochebuena en Córdoba, Argentina, decidió armar una mesa en el estacionamiento del lugar para poder cenar juntos.

Un cliente pasó por el lugar, les tomó una foto y su historia se viralizó rápidamente por redes sociales.

Según consigna TN , la familia Medina es la que protagoniza la imagen. Leo trabaja en una sucursal de YPF en la localidad de Cruz del Eje y, al tener turno de Navidad, no podía compartir aquella velada con su esposa e hijos.

Sin embargo, ellos llevaron la Nochebuena hasta él: pusieron una mesa y así pudieron cenar todos juntos en medio de la estación de servicio.

Quien registró la postal y la viralizó por Instagram fue Renzo Gallardo. En la publicación posteó "no podía no sacarles una foto y espero que no les haya molestado. 24 de diciembre, 23:20 horas. El playero en su trabajo, en una mesita, comiendo con su familia".

"Una de las mejores postales que van a ver esta Nochebuena. De esto se trata la Navidad: la familia unida siempre", concluyó el post.

Renzo señaló al medio citado que “yo lo conozco a Leo, siempre voy a cargar nafta ahí. Era muy buena la foto y muy tierna. No podía no frenarme de la moto y sacarles una foto. Ellos me ven que la saco y les pido disculpas. La subí y a los 10 minutos ya se había viralizado”.