"Tenías que estar aquí": el sentido mensaje del padre de niño asesinado en Argentina a un mes del crimen

Tras un mes del crimen de Lucio, su padre señaló en Nochebuena que "ese frío en mi pecho, que me deja por momentos sin aire cuando se me viene a la cabeza que ya no estás, me congela y me angustia".

27.12.2021

A un mes del asesinato del pequeño Abel Lucio Dupuy en Argentina, su padre le dedicó sentidas palabras a través de sus redes sociales.

Mediante Facebook, Christian Dupuy expresó que Nochebuena es una "palabra tan grande estos días. Hijito mío, espero que esta noche, al levantar mi copa, mi cara sienta la brisa de tu caricia secando mis lágrimas. Espero sentir tus bracitos rodeando mi cuello y tu cabeza en mi pecho".

"Esta Navidad estabas muy ansioso. Era la Navidad que más anhelabas porque la ibas a pasar con papá, con tus abuelos, primos y tíos”, expresó el hombre más tarde, junto con convocar a una marcha en el país para recordar a Lucio.

Posteriormente, Christian añadió que “hoy tenías que estar acá. Habías pedido un monopatín y no pudo ser posible, hijo. Cada día despierto y me cuesta más entenderlo. Ese frío en mi pecho, que me deja por momentos sin aire cuando se me viene a la cabeza que ya no estás, me congela y me angustia. No es justo”.

"No es justo, pero comprendo que no quieres que yo esté así y comprendo que tengo que seguir siendo fuerte porque tu hermana me necesita. Lo entiendo, hijo. Espero sigas en paz y siendo un niño tan feliz y divertido lleno de energías. Mi papi, te extraño tanto. Dame fuerzas, maquinita. Te amo, Lucio Abel Dupuy”, concluyó el mensaje.

Las imputadas por el asesinato del pequeño Lucio, su madre y la pareja de ella, se encuentran encarceladas y separadas del resto de la población penal.