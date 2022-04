Testigo de caso Narumi asegura haber escuchado “espantosos gritos de mujer”

Agencia Aton

04.04.2022

Nuevos interrogatorios se sumaron al juicio del llamado caso “Narumi”, durante la jornada de este lunes una estudiante que vivía en la misma residencia de la víctima declaró haber visto a su pareja, Nicolás Zepeda, esconderse en la cocina.



Lo anterior viene a raíz del juicio contra el chileno Nicolás Zepeda, quien es acusado de la desaparición y homicidio de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, hecho ocurrido en diciembre de 2016.

Durante el juicio que se desarrolla en Francia, Rachel Roberts-Hope, estudiante escocesa que vivía en el mismo lugar que Narumi Kurosaki, declaró por videoconferencia desde un tribunal de Edimburgo Rachel Roberts-Hope ante el juez de Besanzón.



En la instancia, la británica expuso que “A las tres de la mañana aproximadamente escuché unos espantosos gritos de mujer”.



Posteriormente la estudiante aseguró que tuvo “mucho miedo, cerré mi puerta y apagué la luz de mi habitación”, lamentando no haber “avisado a la policía”.



La testigo agregó que vio a “un hombre sospechoso escondiéndose en la cocina”. Acto seguido, cuando lo identificó por medio de fotos declaró que “mi corazón se aceleró, me puse a llorar. Me di cuenta de que él podía ser el asesino”, sostuvo.



El acusado, en tanto, escuchó el testimonio que lo complica aun más de cara a una sentencia, donde se vislumbra que podría a ser declarado culpable a raíz de las pruebas en su contra.



El Juicio se extenderá, al menos, hasta el 12 de abril.