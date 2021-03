Texas y Misisipi levantan la orden de llevar mascarilla contra el COVID-19

Agencia EFE

02.03.2021

Los estados de Texas y Misisipi anunciaron este martes su decisión de levantar sus respectivas órdenes a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse del COVID-19 y permitir que los negocios operen al tope de su capacidad, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia.



En una rueda de prensa desde Lubbock (Texas), Abbott indicó que también a partir del próximo 10 de marzo todos los establecimientos podrán abrir sin ningún tipo de restricción.



"Demasiados texanos han sido apartados de oportunidades de empleo. Demasiados propietarios de pequeños negocios han sufrido para pagar sus cuentas. Esto tiene que acabar. Es hora de abrir Texas al 100 %", afirmó Abbott.



"Además -agregó- pongo fin a la orden de la mascarilla".

Abbott justificó su decisión por el buen ritmo de vacunación y señaló que la próxima semana se habrán administrado más de 7 millones de vacunas.



No obstante, pidió "responsabilidad personal" y seguir las indicaciones médicas.



Texas, el segundo estado más poblado de EE.UU. con 30 millones de habitantes, es el tercero, detrás de Nueva York y California, con mayor número de muertos por la pandemia con más de 40.000 fallecidos.



La orden de mascarilla llevaba en vigor en el estado desde hacía 8 meses.



Texas se une así a otros doce estados, de los 50 de EE.UU., que no contaban con un mandato obligatorio de uso de la mascarilla, como Florida o Arizona.

Poco después del anuncio de Abbott, el gobernador de Misisipi, Tate Reeves, anunció también que desde este mismo miércoles 3 se levantará la orden de llevar mascarilla en todos los condados de ese estado sureño, y las empresas podrán operar "con capacidad completa", sin ninguna restricción para garantizar la distancia social.

"Nuestras hospitalizaciones y números de casos se han desplomado, y la vacuna se está distribuyendo rápidamente. ¡Ha llegado el momento!", escribió Reeves, también republicano, al hacer el anuncio en su cuenta de Twitter.

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time!