Tiroteo al interior de mall en El Paso: Gobernador confirma al menos 20 muertos

Agencia Reuters

03.08.2019

Un tiroteo en un supermercado WalMart de El Paso, Texas, dejó varios muertos el sábado y un hombre estaba bajo custodia, después de que los aterrados clientes huyeron presos del pánico en el último tiroteo masivo que sufre Estados Unidos.

Muchos de los que fueron sorprendidos en el tiroteo estaban comprando artículos para la vuelta al colegio de los niños. El sargento de la policía local Robert Gomez dijo a los periodistas que las autoridades descartaron la presencia de varios pistoleros y señaló que los primeros reportes indicaron que el agresor usó un rifle.

"Es una tragedia y no consigo entenderlo", dijo el alcalde de El Paso, Dee Margo, a CNN.

Citando una fuente de las fuerzas de seguridad, el canal de televisión local KTSM publicó en su sitio web que había dos fotografías del sospechoso tomadas por cámaras de seguridad cuando entraba al WalMart.

Las imágenes mostraron a un joven blanco con gafas, pantalones tipo caqui y una camiseta oscura que apuntaba con un aparente rifle de asalto. Asimismo, parecía llevar auriculares u orejeras.

Reuters no pudo verificar de inmediato la autenticidad de las imágenes.

⚠️Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG