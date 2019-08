Tiroteo al interior de mall en El Paso: Habría varios fallecidos

24Horas.cl Tvn

03.08.2019

Un intenso tiroteo se produce durante la tarde de este sábado en la ciudad de El Paso, Estados Unidos, al interior de un centro comercial.

Según medios locales, los disparos comenzaron dentro de un Walmart, hasta que la policía llegó al lugar de los hechos para enfrentarse a los agresores.

Además, se procedió a la evacuación de las personas que están al interior del recinto y aún no hay precisión de la cantidad de personas heridas por lo ocurrido, aunque preliminarmente se habla de al menos 18 personas alcanzadas por las balas, entre los que habría varios muertos.

⚠️Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG