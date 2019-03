Tiroteo contra tranvía deja al menos un muerto y varios heridos en el centro de Holanda

24Horas.cl TVN

18.03.2019

Un tiroteo contra un tranvía dejó al menos un muerto y varios heridos este lunes en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda.

La policía informó que el incidente se registró a las 10.45 hora local en la plaza 24 de Octubre.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 de marzo de 2019

Testigos aseguraron que una persona fue quien realizó los disparos, dándose posteriormente a la fuga.

"Un hombre sacó un arma y comenzó a disparar de forma aleatoria y continuada contra los viandantes", dijo uno de los testigo, según consignó ABC.es.

Efectivos policiales acordonaron el sector y desplegaron un operativo para dar con el paradero del autor de los disparos.

Las autoridades investigan un acto "potencialmente terrorista".

La agencia de prensa ANP reportó al menos una persona fallecida. La víctima estaba tapada con una sábana y yacía en la vía entre dos vagones. La información no fue confirmada oficialmente por la policía, que poco antes había dicho que no descarta un "posible móvil terrorista".

Noticia en desarrollo...