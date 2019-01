Tres muertos y cuatro heridos en un tiroteo cerca de Los Ángeles

Agencia AFP

05.01.2019

Un tiroteo dejó tres muertos y cuatro heridos en una bolera cerca de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, anunció este sábado la policía.

El sargento Ronald Harris, de la policía de la localidad costera de Torrance, informó a la AFP que sus agentes respondieron a reportes de disparos el viernes a las 23H54 locales (07H54 GMT del sábado) en un local llamado Gable House Bowl.

Harris detalló que las siete víctimas del tiroteo son hombres, tres de los cuales fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. Otros dos fueron trasladados a un hospital.

Testigos dijeron al diario Los Angeles Times que hubo una "gran pelea" antes de los disparos en el Gable House Bowl.

En un tuit publicado poco después de la medianoche de Los Ángeles, el departamento de policía de Torrance advirtió a la población que permaneciera "alejada de la zona".

La ciudad costera de Torrance está situada a unos 30 km al sudeste de Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses calculan que casi 40.000 personas murieron por armas de fuego en 2017. Esta cifra incluye los suicidios.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.