Tiroteo en festival gastronómico en California deja al menos tres muertos

29.07.2019

Medios estadounidenses reportaron de un tiroteo registrado este domingo en un festival gastronómico en Gilroy, en el estado de California, Estados Unidos.

Según relató el diario The New York Times, al menos tres personas murieron y otras 12 quedaron heridas en el ataque que, hasta el momento, tiene un solo detenido y no se descarta si existen más personas involucradas.

La Policía asistió de inmediato al lugar donde confirmaron la presencia de un tirador activo.

En redes sociales se han viralizado diversos registros, en el que se puede ver a personas huyendo del parque, tras escuchar los disparos.