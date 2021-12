"Todo el mundo estaba buscando": encuentran cápsula del tiempo enterrada hace 130 años

24Horas.cl Tvn

28.12.2021

Una cápsula del tiempo enterrada hace 130 años fue hallada en Virginia, Estados Unidos, por trabajadores que desmontaban el pedestal de una estatua.

El contenedor de cobre, del tamaño de una caja de zapatos, sería la segunda cápsula del tiempo encontrada en aquel punto de Richond.

El gobernador del estado, Ralph Northam, expresó mediante Twitter que "¡la encontraron! Esta es probablemente la cápsula del tiempo que todo el mundo estaba buscando".

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

Un artículo del año 1887 afirmó que la base de la estatua del general confederado Robert. E. Lee mantenía una cápsula con reliquitas, tales como botones, balas, monedas, mapas, una imagen del presidente Abraham Lincoln en su ataúd, entre otras. Sin embargo, la caja encontrada tiene casi el doble de tamaño.

El gobernador Northam sostuvo que la pieza se estudiaría y que no se abriría de inmediato. Luego de mirarla con rayos x, expertos creen que hay dentro monedas, libros, botones y munición de la guerra civil.

X-rays give a first look inside the time capsule: Experts believe there may be coins, books, buttons, and even ammunition from the Civil War.



The box will be opened tomorrow at 1:00 PM! pic.twitter.com/zyVWoHa61o