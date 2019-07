Todo un héroe: Cachorro de siete meses muere por salvar a mujer de un incendio

24Horas.cl Tvn

27.07.2019

Un cachorro ovejero alemán, de siete meses, murió luego de alertar a la mamá de su amo sobre un incendio que estaba afectando directamente a su casa, en Potrerillos, Argentina.

Según explica la mujer, su hijo le dejó al perrito llamado "Lobo" por el fin de semana, para que no se quedara solo, ya que el joven "nunca lo dejaba".

"A las 3 de la mañana el perro gritó, me ladraba. No podía despertarme, el humo estaba dentro de la casa, no se veía nada", contó la afectada y continuó:. "Él me tironeaba, me guiaba, yo casi no podía caminar. Quisimos salir por una puerta y las llamas eran muy grandes. Buscamos otra puerta. Yo salí. En un momento el fuego me encegueció, pero a él no lo vi más".

La mujer explicó que luego de perderlo, comenzó a llamar a su hijo para contarle la tragedia. "Si él no hubiese estado yo no la contaría", concluyó la mujer.