"Toqué fondo": mujer que ahorcó a hijo advirtió por WhatsApp que sufría violencia de su ex

"O me mata él o me mato yo (...) Yo reconozco que tampoco estoy bien, necesito la atención de un psicólogo", dijo la aludida, quien fue internada en un hospital psiquiátrico tras sufrir un "brote psicótico" y atacar al pequeño de 3 años.

28.10.2021

En medio de la conmoción en Argentina por el parricidio de un niño de tres años que fue ahorcado por su madre en la localidad de Corrientes, se conoció una serie de mensajes que la imputada compartió en un grupo de WhatsApp antes del crimen.

La mujer, que internada en un hospital psiquiátrico dado que sufrió un "brote psicótico", pedía ayuda en los mensajes ante la presunta violencia de género que sufría de parte del padre de su ex pareja.

En los audios, dados a conocer por Radio Sudamericana , indicó: “Hola vecinos, ¿cómo están? Muchos no me conocen ni saben mi nombre. Yo soy Eli y muchos me conocerán por la gritona loca, la que grita todos los días. Tengo mis motivos, mis razones. No ando pasando una buena situación con el papá de mis tres últimos chicos. Por eso, la verdad es ando cansada. Años que llevo pasando una situación de mierda con él”.

“Le permití muchas cosas, maltratos que él le hace a mi hijo (el mayor, nacido de relación anterior). Le saca en cara todo el tiempo que le da techo y comida. Ahora me di cuenta de que toqué fondo, de lo mal que hice por años en aguantar a una persona machista. Los que me conocen bien saben cómo soy yo, y si estoy gritando es porque estoy cansada. En todo este tiempo él no se puso las pilas en hacer un cambio y ahora sé que la que tiene que cambiar soy yo porque sino esto va a terminar mal", añadió.

Posteriormente, la mujer señaló que denunció al hombre por violencia de género y que desde entonces vivía con miedo, afirmando que "uno de estos días nos vamos a terminar matando. O me mata él o me mato yo (...) Yo reconozco que tampoco estoy bien, necesito la atención de un psicólogo. Ahora, cuando la justicia me cite por la denuncia, voy a pedir tratamiento para mí, mis hijos y también para él”.

La mujer de 35 años ahorcó a sus hijos de tres y cinco años, provocando la muerte del menor de ellos. Un vecino policía escuchó los gritos de los pequeños, por lo que se dirigió hasta el lugar y detuvo a la agresora.

Al llegar personal policial al lugar, alertado por los vecinos, encontró al pequeño con un paro cardiorrespiratorio y lesiones por ahorcamiento.