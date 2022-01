Trabajador de delivery sufre amputación de cuatro dedos tras asalto para robarle su moto

24horas tvn

21.01.2022

Cansado de los constantes robos y la escalada de violencia que estaban sufriendo los repartidores del delivery, el dueño de una sanguchería en Tucumán, Argentina, decidió terminar con el reparto de comida a domicilio y quedarse sólo con el servicio en el local.

La abrupta decisión fue tomada luego de que uno de los empleados perdiera cuatro dedos de su mano izquierda, durante un violento robo mientras entregaba comida.

: Mujer es golpeada por ex pareja tras denunciarlo siete veces por violencia de género Leer más

El hecho ocurrió el lunes pasado, cuando la víctima estaba repartiendo y dos sujetos se acercaron y lo amenazaron con un machete para que entregara su moto.

Al negarse, los delincuentes lo atacaron y buscaron lastimarle la cara con el machete, momento en el que el joven trabajador se defendió con sus manos, perdiendo cuatro dedos.

“Algunos chicos tienen la moto como su única movilidad. No podemos mirar para otro lado. No es lo mío, no me corresponde. Voy a seguir poniendo el pecho por ellos. He pensado en cerrar la sanguchería por el cansancio que siento. Pero mi hijo y mi esposa me dan fuerzas”, señaló el propietario del local al medio Los Primeros.

Por último, precisó que se reestructuraron todas las labores al interior del negocio para que nadie fuese despedido.