Traficantes se aferraron a paquetes de droga para salvar sus vidas tras naufragio: Los usaron como flotadores

01.10.2019

Una insólita escena presenciaron miembros de la Armada de Colombia al encontrar en medio del Océano Pacífico a narcotraficantes flotando abrazados a paquetes de drogra.

De acuerdo a lo consignado por Daily Mail, los tres hombres quedaron a la deriva frente a las costas del municipio de Tumaco mientras trasladaban en una pequeña embarcación 1,2 toneladas de cocaína.

Suspected drug traffickers had to be rescued from the ocean while floating on packets containing 1.2 tonnes of cocaine after their boat sank off the coast of Colombia.https://t.co/26jbGeNdc2 pic.twitter.com/rp4GXvyBSx