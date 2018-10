Transmisión de la NASA registra el momento exacto en que la nave Soyuz presentó fallas en su motor

Daniela Toro

11.10.2018

Momentos tensos vivió un astronauta estadounidense y uno ruso de la Estación Espacial Internacional (ISS) luego que la nave Souyz presentara fallas en su motor, segundos después del despegue.

En el registro, que estaba siendo transmitido en vivo por la NASA, se ve cómo el El estadounidense Nick Hague y el ruso Alexéi Ovchinin sufren fuertes movimientos al interior de la nave producto de esta falla técnica que la propia agencia estadounidense detalló como "un problema con el acelerador".

Según consignó la cadena de televisión Rossiya 24, "Se estableció el contacto" con los astronautas y se especificó que "no resultaron heridos".

"Los equipos de búsqueda y rescate han llegado al sitio de aterrizaje de la nave espacial Soyuz e informan que los dos miembros de la tripulación están en buenas condiciones y están fuera de la cápsula", tuiteó la NASA esta mañana.

Recordar que la Soyuz despegó este jueves del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, para un vuelo de seis horas rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS).

The search and rescue teams have reached the Soyuz spacecraft landing site and report that the two crew members are in good condition and are out of the capsule. Search and rescue teams are with the crew now. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/WzomVblhtI