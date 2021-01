Tras casi tres meses "desaparecido": Reaparece el multimillonario chino Jack Ma, dueño de Alibaba

Agencia EFE

El multimillonario fundador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba, Jack Ma, reapareció hoy en un encuentro virtual con profesores rurales tras meses sin conocerse su paradero, tiempo en el que se ha deteriorado la relación entre Pekín y el grupo empresarial que creó.



En el vídeo, colgado en el portal del diario Tianmu News, publicado en su provincia natal (Zhejiang, este), Ma saluda a un centenar de profesores rurales del país asiático seleccionados para un premio y les dice que "cuando la epidemia acabe, nos encontraremos de nuevo".



Aunque su discurso no hace mención alguna a su situación, sí menciona que durante "los últimos seis meses" -es decir, un período que incluye el tiempo en el que ha estado alejado de los focos- se ha mantenido activo participando en el proceso de selección de profesores para el galardón que presentó.

Ma, who used to be an English teacher and founder of #Alibaba, also gives wishes to village teachers via a video on Wednesday, saying usually the activity is held in Sanya in southern Hainan but this year, due to #Covid19 it has to be done via video conference. pic.twitter.com/yfi7oPB5Sb