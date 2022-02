Tras denunciar violación en Qatar: Mexicana arriesgaría latigazos y cárcel si no se casa con el agresor

24Horas.cl Tvn

18.02.2022

100 latigazos y siete años de prisión recibió como pena la mexicana Paola Schietekat Sedas, quien sufriera una violación mientras trabajaba en el Comité Organizador de la Copa del Mundo en Qatar.

"El 6 de junio de 2021 me encontraba trabajando en Qatar como economista conductual en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, entidad responsable de organizar el mundial de 2022", partió relatando lo sucedido la víctima en un artículo que publicó en un sitio llamado " Julio Astillero."

Este artículo lo escribí frustrada, harta y agotada, después de intentar absolutamente todo por la vía institucional.

¿Por qué las mujeres no denunciamos? Aquí les doy una razón https://t.co/o7muN8UUuS — Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 9, 2022

"Esa noche, un conocido, que consideré amigo, de la comunidad latina en Doha se metió a mi departamento en la noche, mientras yo dormía [...] Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos. Y denuncié", agregó.

La mexicano continuó relatando que cónsul de su país le recomendó ir hasta la últimas instancias en la denuncia contra su agresor, según consigna el medio Crónica . Una vez dio su declaración, fue llamada esa misma noche para que volviera a la estación de policía, donde la comenzaron a interrogar. "Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada", contó Paola.

¿De qué me di cuenta a raíz de mi caso?

Que a veces la justicia nunca llega

Que a veces los malos ganan

Que los demás van a seguir su vida

Que nadie es tan importante como para que las instituciones lo defiendan — Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 9, 2022

"Cuando preguntaba por qué exigían que les diera mi celular, me aseguraban que no había cargos en mi contra, que solo querían verificar que no hubiera una relación romántica entre nosotros, pues el agresor se defendió de la denuncia diciendo que yo era su novia. En Qatar, tener una relación extramarital se paga con hasta siete años de cárcel, y en algunos casos la sentencia incluye cien latigazos", explicó la víctima del abuso.

Posteriormente Schietekat pudo volver a México y cuando recibió el expediente del caso supo que su agresor fue absuelto porque no habían cámaras en el lugar de los hechos que acreditaran lo sucedido, a pesar del informe médico que ella entregó. "Eso sí, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes, impidiéndome volver a Qatar y forzándome a pagar aún más por representación legal", sostuvo Paola.

Cuando busqué ayuda de las instituciones ante mi caso de agresión y subsecuente condena, no recibí más que indiferencia los únicos que me ofrecieron ayuda fueron reporterxs y periodistas. — Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 12, 2022

En esa línea, indicó que "la solución que me dio mi abogada y el representante legal de mi agresor era relativamente simple: cásate con él. Para cerrar el caso que el Estado de Qatar abrió en mi contra solo debía casarme con mi agresor".

La mexicana terminó su columna denunciando al cónsul Luis Ancona que le recomendó realizar la denuncia hasta las últimas instancias sin saber las consecuencias que esto traería y además apuntó sus palabras contra la comunidad internacional que ha excusado y defendido "a monarquías arcaicas que mantienen leyes que promueven la esclavitud moderna"