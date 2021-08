Tras fallo de tribunal: niña deberá vivir en Brasil con padre acusado de maltrato a su mamá

24Horas.cl Tvn

16.08.2021

La justicia de Argentina falló en contra de una madre que lucha por la tenencia de su hija, dándole la razón al padre de la niña, un danés que vive en Brasil.

De esta forma, según expuso TN , Isabella —de dos años— deberá vivir junto a su padre si la sentencia no se revierte.

Isabella nació en Argentina en abril de 2019, la pareja se casó en agosto de ese año en Dinamarca y luego volvió a Brasil, en donde la niña obtuvo domicilio.

La madre de la niña, Silvina Vera, indicó que sufrió maltratos de su esposo, pero que no lo denunció. Este año, los tres se trasladaron a Argentina para vacacionar: en aquellos días, en donde retomó contacto con su familia y amigos, decidió separarse de su marido.

De esta forma, Isabella se quedó con su madre y abuelos en Buenos Aires, mientras que el padre se fue de vacaciones solo a España. De vuelta en Brasil, el hombre interpuso una denuncia en la justicia argentina mediante un poder que le brindó un estudio de abogados, en el que reclamó la restitución internacional de su hija y pidió llevársela a Sao Paulo.

El juzgado determinó que el domicilio de origen, primeros vínculos y atención médica de la niña se encuentran en Sao Paulo, por lo que debe vivir allí. No se estimaron las acusaciones de maltrato mencionadas por Silvina: sólo figuró una conversación por WhatsApp en la que él le habló de forma agresiva.

La mujer relató al medio citado que "en Brasil empezó a tratarme mal. Me hizo cosas que no puedo probar porque no lo grabé, pero me sometía todo el tiempo. Me decía que no servía para nada, que era una inútil. Un día revoleó la silla de comer de la nena”.

"Todo lo hacía delante de Isa. Las maestras del jardín me contaron que ella se escondía debajo de la mesa, que sentía miedo. Todo producto de las situaciones que veía en casa”, afirmó Silvina.

Tras el fallo, el padre desistió de su petición anterior, en donde demandaba un pasaje aéreo mensual, departamento y un auto para desplazarse por Buenos Aires cuando visitara a su hija.

“Como el juez lo favoreció, él ya no acepta nada. En Sao Paulo, él trabaja todo el día y vuelve a la noche. Su plan es dejar a Isabella con niñeras, lejos de mí. No tiene un interés real en criarla, en estar con ella. Lo hace por venganza”, sostiene Silvina.

Finalmente la madre de la niña expresó que "el juez se basa únicamente en que el último domicilio conyugal es en Brasil. Nos pone en una situación de igualdad que no existe. Su visión es sesgada. Estoy en una situación de total desigualdad con mi ex".