Tras no haber acuerdo: Trump reafirma que negociaciones comerciales entre EEUU y China continuarán

Agencia AFP

10.05.2019

El presidente Donald Trump dijo este viernes que Estados Unidos y China continuarán con sus negociaciones comerciales, después de dos días de reuniones "francas y constructivas".

Trump dijo que "podría o no" eliminar los aranceles a productos chinos "dependiendo de lo que ocurra con respecto a las futuras negociaciones".

En un par de tuits optimistas, Trump afirmó también que su relación con el presidente chino, Xi Jinping, siguen siendo "muy sólida".

