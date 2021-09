Tras permanecer en cuarentena: Bolsonaro da negativo en COVID-19 tras volver de Naciones Unidas

Agencia EFE

27.09.2021

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, resultó negativo en covid-19 este domingo, tras permanecer en cuarentena desde que regresó el pasado miércoles de Naciones Unidas, debido a que tres integrantes de la comitiva que le acompañó fueron diagnosticados con el virus, informaron fuentes oficiales.



"La Secretaría Especial de Comunicación Social informa que el Presidente de la República, Jair Bolsonaro, testó negativo para la Covid-19", señaló el gabinete de prensa de la Presidencia en una nota oficial.



Agregó que la prueba fue realizada esta mañana en el Palacio de la Alvorada de Brasilia, la residencia oficial del mandatario, quien deberá retomar sus actividades presenciales esta semana.

Ministra brasileña e hijo de Jair Bolsonaro dan positivo por COVID-19 Leer más

Por recomendación de las autoridades sanitarias brasileñas, Bolsonaro estaba aislado desde el pasado miércoles, cuando regresó al país de la Asamblea General de la ONU, por haber tenido contacto con su ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien testó positivo para la covid y tuvo que permanecer en cuarentena en Nueva York.



Durante su estancia en la ciudad, Queiroga participó en diversas actividades oficiales, en una reunión de Bolsonaro con el primer ministro británico, Boris Johnson, y encuentros con otras personalidades, como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Bolsonaro revela que su esposa se vacunó en EE.UU. y recibe una ola de críticas Leer más

Además, circuló por el recinto de la ONU y las calles de Nueva York, en las que fue visto con Bolsonaro y parte de la delegación brasileña comiendo pizza en una acera, debido a que el mandatario no podía ingresar a restaurantes porque no está vacunado.



Además de Queiroga, otros dos integrantes de la comitiva oficial brasileña que fue a la ONU dieron positivo para el coronavirus, entre ellos un diplomático y uno de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro.



Jair Bolsonaro, quien ya contrajo covid y hasta el momento no se ha inmunizado contra el patógeno, es uno de los líderes mundiales más negacionistas respecto a la gravedad de la pandemia, que ya deja más de 594.000 muertos y 21,3 millones de infectados en Brasil.