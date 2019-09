Tras revelar supuesto aporte de OAS a Bachelet: Empresario Leo Pinheiro abandona la cárcel

La ex Mandataria conversó en exclusiva con 24 Horas y negó todo tipo de aporte financiero a su campaña presidencial en 2013.. "Estamos a un nivel de especulación y no voy a hacer otra. No voy a hacer especulaciones porque me parece que no es necesario", señaló ante la acusación que surgió desde la prensa de Brasil. Más detalles de la conversación de la ex presidenta el próximo domingo en El Informante.