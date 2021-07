Tras sufrir discriminación racial: mujer de 94 años cumple sueño de lucir vestido de novia

24Horas.cl Tvn

Una adulta mayor de 94 años cumplió su sueño ve lucir un vestido de novia, atuendo que no usó para su matrimonio en 1952 tras descubrir que no la dejaban entrar a una tienda de novios debido a su raza.

Según recuerda Martha Tucker, quien nació en Birmingham, Estados Unidos, "ni siquiera pensaba en comprar un vestido de novia porque sabía que no podía entrar al establecimiento".

Años más tarde, luego de que su nieta, Angela Strozier, escuchara su historia y la discriminación que había sufrido, reservó una hora en una tienda para que su abuela pudiera probarse un vestido.

I ❤️ THIS STORY! When Martha Mae Tucker got married in 1952, Black women weren't allowed in Alabama bridal shops. Now 69 years after her wedding, her family did the 94-year-old’s makeup and took her to a bridal shop, where she tried on two dresses and looked beautiful in both 👰🏽 pic.twitter.com/NBQtbzE9mx