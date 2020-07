Trump afirma que el coronavirus "simplemente desaparecerá" en algún momento

Agencia EFE

01.07.2020

El presidente de EE.UU., Donald Trump, consideró este miércoles que el coronavirus "simplemente desaparecerá" en algún momento y rechazó ofrecer una estrategia para hacer frente a los repuntes de casos en el sur y oeste del país.

"Creo que estamos haciéndolo muy bien con el coronavirus. Creo que, en algún momento, esto simplemente va a desaparecer. Eso espero", sostuvo el mandatario en una entrevista con la cadena conversadora Fox.

El periodista que hacía la entrevista a continuación preguntó a Trump si todavía creía que el virus iba a desaparecer, algo que ha dicho anteriormente, y el presidente respondió: "Sí, lo creo".

La primera vez que Trump hizo declaraciones similares fue en febrero, cuando aseguró que la enfermedad se desvanecería "como un milagro", y luego en mayo afirmó que el virus "va a desaparecer incluso sin una vacuna".

Después de los comentarios de Trump en Fox, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, respaldó al mandatario y dijo: "El presidente tiene la seguridad de que va a desaparecer, él ha puesto en marcha un equipo revolucionario de primera clase que va a vencer la burocracia y conseguir una vacuna".

Sin embargo, los expertos sanitarios del Gobierno estiman que no habrá una vacuna hasta principios de 2021 y han pedido a los estadounidenses que respeten las normas de distanciamiento entre personas y usen mascarillas para evitar más contagios.

Esta misma semana, el principal epidemiólogo del Ejecutivo, Anthony Fauci, avisó que si no se toman medidas EE.UU. se arriesga a llegar a 100.000 casos diarios de coronavirus, una cifra muy por encima de los 40.000 actuales.

Según la base de datos de The New York Times, en las últimas dos semanas el número de casos ha crecido un 80%, especialmente en el sur y el oeste del país, donde algunas ciudades como Houston (Texas) están registrando récords diarios y los hospitales están cerca del colapso.

Desde el comienzo de la pandemia, más de 127.500 personas han muerto por el virus en EE.UU. y más de 2,6 millones se han contagiado, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Por otro lado, el plan de Nueva York para pintar a gran tamaño el lema “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan) en la Quinta Avenida no ha gustado para nada al mandatario estadounidense, que este miércoles arremetió contra la idea y calificó el mural como un “símbolo de odio”.

Las autoridades neoyorquinas adelantaron la semana pasada su intención de seguir el ejemplo de otras ciudades como Washington y pintar con grandes letras el lema contra el racismo y la violencia policial en una calle destacada.

El lugar elegido, en este caso, es la conocida Quinta Avenida y, precisamente, la zona donde se encuentra la Torre Trump, el edificio propiedad del ahora presidente y en el que residió hasta su traslado a la Casa Blanca.

Trump, a través de Twitter, criticó que Nueva York recorte mil millones de dólares al presupuesto de su Policía y a la vez vaya a gastar dinero en pintar este mural “grande y caro”, “denigrando esta lujosa avenida”.

