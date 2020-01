Trump amenaza golpear "muy rápido y muy duro" a Irán en caso de un ataque a EE.UU.

24Horas.cl Tvn

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura amenaza a Irán en caso de que esta nación concrete sus anuncios de atacar a Norteamérica luego de la tensión en la zona por el asesinato del general Qasem Soleimaini.

A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado aseguró que Washington tiene 52 puntos claves para Irán que podrían ser objetivos en caso de que Teherán concrete su "venganza" tras la muerte de Soleimaini.

De igual manera, enfatizó que junto a la localización no dudará en golpear "muy rápido y muy duro" a la nación asiática.

"Tenemos 52 puntos iraníes, algunos de muy alto nivel e importantes para la cultura de ellos. Esos mismos objetivos serán golpeados muy rápido y muy duro", sostuvo.

Complementó que "¡Estados Unidos no quiere más amenazas!" tras lo cual volvió a defender el crimen del general iraní, acusándolo de liderar un plan que planeaba matar a más norteamericanos.

Recordar que durante esta jornada Javad Zarif, canciller de Irán, criticó duramente a Estados Unidos advirtiendo que "llegó el final de la presencia maligna de EE.UU. en Asia occidental".

Zarif también rechazó el actuar del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a quien calificó de un "payaso arrogante", agregando que "nuestros orgullosos hermanos y hermanas iraquíes le ofrecieron su respuesta en todo su territorio".

Asimismo, respondió a Pompeo, indicando que las personas celebran la muerte de Soleimani, sino que hay devastación al respecto.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....