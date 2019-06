Trump anuncia el levantamiento del veto de Estados Unidos contra Huawei

24Horas.cl Tvn

29.06.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la última jornada de la cumbre del G20 que su país y China alcanzaron un acuerdo para concretar un tregua en la guerra comercial que llevan adelante ambas potencias.

Prueba de ello es que se pondrá fin a las restricciones económicas en contra de Huawei, el gigante tecnológico de origen asiático. Tras una reunión con su par chino, Xi Jinping, lograron coincidir en poner fin a esta controversia que ya se extiende por dos meses.

En concreto, Trump afirmó que no podrá aranceles adicionales a China por un tiempo y que desde ahora autoriza a las empresas tecnológicas estadounidenses a suministrar nuevamente sus productos con Huawei Technologies Co.: "Las compañías estadounidenses pueden vender sus equipos a Huawei, estamos hablando de los equipos donde no hay un gran problema de seguridad nacional".

De esta manera, el líder del Poder Ejecutivo en Estados Unidos no tomará su anunciada medida de subir los aranceles a productos chinos por valor 325.000 millones de dólares que aún estaban fuera de la guerra comercial.

Por su parte, China comprometió otro importante acuerdo que es comprar gigantescas cantidades de productos agrícolas estadounidenses.