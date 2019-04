Trump anuncia la salida de su secretaria de Seguridad Nacional

Agencia AFP

08.04.2019

Donald Trump anunció el domingo la salida del gobierno estadounidense de su secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y reiteró su voluntad de endurecer la política de inmigración en momentos en que el número de detenciones de migrantes clandestinos está en fuerte alza en la frontera con México.

"La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dejará su puesto, y quiero agradecerle por su servicio", tuiteó de manera lacónica el presidente.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....