Trump anuncia que Sarah Sanders deja su cargo como portavoz de la Casa Blanca

Agencia AFP

13.06.2019

El presidente estadounidense Donald Trump anunció sorpresivamente este jueves que Sarah Sanders deja su cargo como portavoz de la Casa Blanca.

"Luego de 3 1/2 años, nuestra maravillosa Sarah Huckabee Sanders dejará la Casa Blanca a fin de mes para regresar a su hogar en el Gran Estado de Arkansas", tuiteó el mandatario, quien dijo esperar que se postule para la gobernación de esa entidad.

"¡Ella es una persona muy especial con talentos extraordinarios, que ha hecho un trabajo increíble!", acotó el Presidente estadounidense.

