El mandatario estadounidense se limitó a decir que "solo le deseo lo mejor. He tenido una muy buena relación con Kim Jong-un". Además, aseguró que es probable que dentro de los próximos días se conozca información oficial sobre el líder norcoreano.

Trump asegura que tuvo noticias sobre el estado de Kim Jong-un, pero evita entregar detalles: "No puedo hablar de eso ahora"

27.04.2020

En medio de la incertidumbre a nivel mundial por el misterioso estado de salud de Kim Jong-un, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber tenido noticias recientes, pero se negó a entregar detalles sobre la situación del líder norcoreano.

El mandatario fue consultado al respecto por la prensa estadounidense, considerando además que durante los últimos días se ha especulado incluso con el eventual deceso del dictador, aunque este domingo el periódico estatal de Corea del Norte, Rodong Sinmun, publicó un supuesto mensaje de agradecimiento suyo hacia obreros involucrados en la construcción de la zona turística de Wonsan-Kalma, situada en la costa este del país.

La respuesta de Trump ante los medios fue: "Con Kim Jong Un, no puedo decirte exactamente. Sí tengo una muy buena idea, pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo lo mejor. He tenido una muy buena relación con Kim Jong-un".

Junto con recalcar que si él no fuera presidente, Estados Unidos estaría en guerra con Corea del Norte, el mandatario norteamericano expresó también sus deseos de que "él esté bien. Sé cómo está, relativamente hablando", y cerró anunciando que, probablemente, muy pronto se conocerán noticias oficiales.