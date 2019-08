Trump califica a Puerto Rico de "corrupto" mientras huracán Dorian se dirige a la isla

Agencia Reuters

28.08.2019

El presidente Donald Trump dijo que Puerto Rico es "uno de los lugares más corruptos de la Tierra", en una dura crítica a los líderes del territorio estadounidense, que se prepara para la llegada de la tormenta tropical Dorian, que se convirtió en huracán el miércoles en su camino hacia la isla.

Dorian se fortaleció sobre las Islas Vírgenes de Estados Unidos para convertirse en un huracán categoría 1. Se espera que llegue al este de Puerto Rico con fuertes vientos y lluvias.

Puerto Rico aún intenta recuperarse de dos huracanes consecutivos que azotaron su territorio en 2017 y que causaron la muerte de unas 3.000 personas, solo unos meses después de que el Estado Libre Asociado se declaró en bancarrota.

Dorian se acerca a Puerto Rico desde el sureste, pero sus vientos son considerablemente menos potentes que cuando el huracán María sacudió a la isla en septiembre de 2017.

Sin embargo, para cuando Dorian llegue a Florida la tarde del domingo o el lunes, podría ser un huracán importante, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, (NHC) con sede en Miami.

Después de aprobar una declaración de emergencia para Puerto Rico a última hora del martes, Trump criticó con dureza al territorio de Estados Unidos en un tuit divulgado el miércoles por la mañana.

"Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos de la Tierra. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos", escribió Trump.

Puerto Rico is one of the most corrupt places on earth. Their political system is broken and their politicians are either Incompetent or Corrupt. Congress approved Billions of Dollars last time, more than anyplace else has ever gotten, and it is sent to Crooked Pols. No good!....