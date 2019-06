Trump califica al alcalde de Londres de "perdedor" tras aterrizar en Reino Unido

Agencia AFP

03.06.2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el lunes por la mañana a Reino Unido para una visita de Estado de tres días, precedida por la polémica debido a un duro enfrentamiento verbal con el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

El avión de Trump aterrizó en el aeropuerto londinense de Stansted. Casi al mismo tiempo, el mandatario calificaba en un tuit de "fracasado total" a Khan, quien criticó este recibimiento con honores, comparando la víspera el lenguaje de Trump con el de "los fascistas del siglo XX".

"Sadiq Khan que ha hecho un trabajo horrible como alcalde de Londres, ha sido tontamente 'asqueroso' con el presidente de Estados Unidos, con mucho el aliado más importante del Reino Unido", escribió.

"Es un fracasado total que debería centrarse en el crimen en Londres, no en mí", subrayó.

El alcalde de Londres, del opositor Partido Laborista, había criticado en días previos que se reciba al presidente estadounidense con todos los honores propios de una visita de Estado, que incluye encuentros con la reina en el Palacio de Buckingham.

Khan incluso comparó el domingo, en un artículo publicado en el diario The Observer, el lenguaje de Trump con el de "los fascistas del siglo XX", poniéndolo en el mismo grupo que los extremistas Viktor Orban en Hungría, Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia y Nigel Farage en el Reino Unido.

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, debían dirigirse directamente a la residencia del embajador estadounidense en Londres, donde se alojarán durante la visita, antes de acudir a mediodía al Palacio de Buckingham donde serán recibido por la reina Isabel II para una ceremonia privada que estará seguida por un almuerzo y un intercambio de regalos.

Por la tarde, la familia Trump tiene previsto visitar la Abadía de Westminster, en el centro de la capital británica, antes de tomar el té con el príncipe Carlos, heredero al trono británico, y su esposa Camila.

La primera jornada de esta visita se terminará con un banquete oficial ofrecido con todos los honores por la monarca de 93 años.

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!