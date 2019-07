Trump carga contra May y embajador británico que describió su gobierno como "inepto"

Agencia Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes a la primera ministra Theresa May y su embajador en Washington, mientras que Reino Unido expresó su pesar por la filtración de memorandos confidenciales en los que el diplomático calificó al gobierno de Trump como "disfuncional" e "inepto".

Los memos de Kim Darroch, embajador británico en Washington, fueron publicados en un dominical, molestando a Trump y avergonzando a Londres.

"Contactamos con el gobierno de Trump y establecimos nuestro punto de vista de que la filtración es inaceptable", dijo el portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, a los periodistas. "Se trata, por supuesto, de algo lamentable que esto haya ocurrido".

Trump respondió en Twitter criticando el manejo de Brexit de May y diciendo que ella ignoró su consejo.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....