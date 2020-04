Trump cree que la enfermedad de Kim era "falsa" y espera que esté bien

Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que la noticia sobre los supuestos problemas de salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, era "falsa" y expresó su deseo de que el dictador esté "bien".



"Tenemos una buena relación con Corea del Norte, tan buena como puede tenerse. Tengo una buena relación con Kim y espero que esté bien", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Además, Trump consideró que la noticia era "falsa" y arremetió contra la cadena CNN, que fue el único medio estadounidense que publicó la información sobre Kim.

"Creo que esa noticia era incorrecta, simplemente lo voy a decir así. El artículo que fue hecho por una cadena (en referencia a CNN) fue incorrecto. Me han dicho que usaron documentos falsos. Eso es lo que he escuchado, era una noticia incorrecta", añadió.



A continuación, el mandatario protagonizó un intercambio tenso con una periodista de la CNN a la que no le permitió formular una pregunta al alegar que formaba parte de las "noticias falsas".



Hasta ahora, Trump se había limitado a decir que su Administración estaba investigando los rumores sobre la salud de Kim y había rechazado confirmarlos o desmentirlos.