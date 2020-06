Trump denuncia en Twitter conspiración sobre manifestante de 75 años que fue empujado por policías

Andrea Herrera

09.06.2020

Citando un informe del canal One America News Network, Trump escribió que el manifestante, Martin Gugino, podría ser miembro del movimiento antifascista Antifa, al que el presidente y otros republicanos han culpado de la violencia en las protestas.

Trump no ofreció ninguna prueba de los vínculos entre Gugino y el movimiento.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?