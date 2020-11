Trump despide a funcionario de seguridad electoral que negó el supuesto fraude electoral

Agencia EFE

17.11.2020

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, despidió este martes al director de la agencia de ciberseguridad que la semana pasada afirmó que las elecciones presidenciales pasadas fueron "las más seguras de la historia".

"La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo fraudes e irregularidades masivas", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

"Por lo tanto -agregó Trump-, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido despedido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)", un organismo que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En su serie de tuits, el mandatario afirmó: "Lo único seguro en nuestras elecciones de 2020 fue que fueron prácticamente impenetrables para las potencias extranjeras. En eso, la Administración Trump se atribuye un gran mérito".

