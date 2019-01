Trump dice que podría recurrir a poderes de emergencia para construir muro fronterizo

Agencia Reuters

04.01.2019

El presidente Donald Trump dijo el viernes que podría usar poderes de emergencia para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, sin la aprobación del Congreso.

Un enfrentamiento entre Trump y los demócratas del Congreso sobre la financiación del proyecto ha provocado una paralización parcial del gobierno durante dos semanas. El presidente dice que no apoyará un proyecto de ley que financie al gobierno hasta que se asegure el dinero para el muro.

Cuando se le preguntó si había considerado declarar emergencia nacional para construir el muro, Trump dijo: "Sí, lo he hecho ... Podemos hacerlo. No lo he hecho. Puedo hacerlo ... Podemos invocar una emergencia nacional y construirlo muy rápido".

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder sobre la financiación del gobierno federal, por lo que Trump probablemente enfrentará retos legales si intenta eludirlo para financiar el muro.

Pero Trump minimizó las preocupaciones en una sesión informativa en la Casa Blanca.

"Podemos invocar una emergencia nacional debido a la seguridad de nuestro país, absolutamente", dijo. Cuando se le preguntó si declarar una emergencia nacional es una amenaza que se cierne sobre los demócratas, Trump dijo: "Nunca amenazaría a nadie, pero se me permite hacerlo, sí".

"Podemos invocar una emergencia nacional por la seguridad de nuestro país, absolutamente", remarcó.